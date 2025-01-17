24-летний форвард получит солидный контракт за подписание соглашения с "Манчестер Сити".

Форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд подписал с клубом новый контракт. Он будет действовать до 2034 года, сообщается на сайте команды.

Новый контракт рассчитан на девять с половиной лет, что делает соглашение одной из самых длинных сделок в истории футбола.

Предыдуще соглашение Холанда должно было продлиться до июня 2027 года. В The New York Times поделились, что 24-летний норвежский футболист подписал один из самых дорогих контрактов в истории футбола, но его детали не разглашаются.

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В контракте предусмотрена и компенсация за его расторжение до 2029 года. Отмечается, что эта сумма является довольно большой.

Самые длинные контракты в истории футбола подписали Андрес Иньеста с "Барселоной", а также Икер Касильяс и Рауль с "Реалом". Они заключили пожизненные сделки с клубами.

Четвертое по длительности соглашение подписал Денилсон с "Реал Бетисом". Их контракт должен был продлиться 10 лет.

Другие новости футбола

Ранее УНИАН сообщал, что главный тренер "Манчестер Сити" Жузеп Гвардиола разводится с женой после 30 лет в браке. По информации СМИ, они договорились расстаться в прошлом месяце, однако их отношения до сих пор остаются "сердечными, стабильными и дружескими".

Кроме того, легионер "Шахтера" Педриньо рассказал, как иностранцу живется в Украине во время войны. По словам футболиста, война очень изменила дневную рутину проживания в стране.

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