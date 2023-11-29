Эрлинг Холанд забил 40 голов в 35 играх в рамках Лиги чемпионов.

Во вторник, 28 ноября, в рамках пятого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА "Манчестер Сити" встречался с немецким "РБ Лейпциг".

Игра проходила на стадионе "Этихад" и завершилась победой "горожан".

Немецкий клуб очень мощно провел первый тайм, забив два гола в ворота чемпиона Англии. Оба мяча забил Луа Опенда. Во втором тайме "Манчестер Сити" удалось полностью перевернуть ход игры и вырвать победу. Первый мяч "горожан" забил норвежский нападающий Эрлинг Ходанд. Затем отличились Фил Фоден и Хулиан Альварес.

Видео дня

"Манчестер Сити" - "РБ Лейпциг" - 3:2

Голы: Холанд 54, Фоден 70, Альварес 87 - Опенда 13, 33

"Манчестер Сити": Ортега, Уокер (Альварес, 54), Рубен Диаш (Аке, 46), Гвардиол (Гомес, 90+4), Аканджи, Родри, Фоден, Льюис, Бернарду Силва, Грилиш (Доку, 54), Холанд

"РБ Лейпциг": Бласвих, Айдара (Карвалью, 74), Симакан, Клостерманн, Лукеба, Раум, Форсберг (Баумгартнер, 60), Шлагер, Зайвальд, Симонс (Поульсен, 75), Опенда (Шешко, 60)

Предупреждение: Рубен Диаш 21

Обзор матча:

Отметим, что гол в этой игре позволил Эрлингу Холанду установить два новых рекорда в Лиге чемпионов. Норвежский нападающий быстрее всех забил 40 голов в ЛЧ. Для этого ему понадобилось 35 матчей.

Кроме того, Холанд побил рекорд нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе и стал самым молодым игроком, забившим 40 голов в Лиге чемпионов (23 года, 130 дней).

Добавим, что в другом поединке этой группы швейцарский "Янг Бойз" обыграл "Црвену Звезду" со счетом 2:0.

"Манчестер Сити" набрал 15 очков и уверенно лидирует в группе G. На второй позиции с 9 баллами идет немецкий "РБ Лейпциг". "Янг Бойз" заработал 4 очка и занимает третью позицию. Замыкает квартет "Црвена Звезда", в активе которой 1 балл.

В заключительном туре группового раунда Лиги чемпионов "Црвена Звезда" сыграет против "Манчестер Сити", а "РБ Лейпциг" встретится с "Янг Бойз".

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