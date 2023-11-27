Лига чемпионов / фото REUTERS

28 и 29 ноября будут сыграны матчи пятого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА

Украину в этом турнире представляет донецкий "Шахтер". В рамках 5-го тура "горняки" сыграют в номинально домашнем матче против бельгийского "Антверпена". В другой игре этой группы "Порту" сразится с "Барселоной". 

"Бенфика" украинца Анатолия Трубина в рамках 5-го тура группового раунда ЛЧ померяется силами с миланским "Интером". 

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"Арсенал" Александра Зинченко примет в этом туре французский "Ланс". Мадридский "Реал" Андрея Лунина встретится с итальянским "Наполи". 

Лига чемпионов-2023/24: результаты матчей 5-го тура 

Вторник, 28 ноября

  • 19:45 "Шахтер" (Украина) - "Антверпен" (Бельгия)
  • 19:45 "Лацио" (Италия) - "Селтик" (Шотландия)
  • 22:00 "Барселона" (Испания) - "Порту" (Португалия)
  • 22:00 "Манчестер Сити" (Англия) - "РБ Лейпциг" (Германия)
  • 22:00 "Милан" (Италия) - "Боруссия" Д (Германия)
  • 22:00 ПСЖ (Франция) - "Ньюкасл" (Англия)
  • 22:00 "Фейенорд" (Нидерланды) - "Атлетико" (Испания)
  • 22:00 "Янг Бойз" (Швейцария) - "Црвена Звезда" (Сербия)

Среда, 29 ноября

  • 19:45 "Галатасарай" (Турция) - "Манчестер Юнайтед" (Англия)
  • 19:45 "Севилья" (Испания) - ПСВ (Нидерланды)
  • 22:00 "Арсенал" (Англия) - "Ланс" (Франция)
  • 22:00 "Бавария" (Германия) - "Копенгаген" (Дания)
  • 22:00 "Бенфика" (Португалия) - "Интер" (Италия)
  • 22:00 "Брага" (Португалия) - "Унион" Берлин (Германия)
  • 22:00 "Реал" (Испания) - "Наполи" (Италия)
  • 22:00 "Реал Сосьедад" (Испания) - "Зальцбург" (Австрия)

Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является "Манчестер Сити", победивший в прошлом сезоне в финале миланский "Интер". 

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