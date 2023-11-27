"Шахтер" в этом туре встретится с бельгийским "Антверпеном".

28 и 29 ноября будут сыграны матчи пятого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Украину в этом турнире представляет донецкий "Шахтер". В рамках 5-го тура "горняки" сыграют в номинально домашнем матче против бельгийского "Антверпена". В другой игре этой группы "Порту" сразится с "Барселоной".

"Бенфика" украинца Анатолия Трубина в рамках 5-го тура группового раунда ЛЧ померяется силами с миланским "Интером".

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"Арсенал" Александра Зинченко примет в этом туре французский "Ланс". Мадридский "Реал" Андрея Лунина встретится с итальянским "Наполи".

Лига чемпионов-2023/24: результаты матчей 5-го тура

Вторник, 28 ноября

19:45 "Шахтер" (Украина) - "Антверпен" (Бельгия)

19:45 "Лацио" (Италия) - "Селтик" (Шотландия)

22:00 "Барселона" (Испания) - "Порту" (Португалия)

22:00 "Манчестер Сити" (Англия) - "РБ Лейпциг" (Германия)

22:00 "Милан" (Италия) - "Боруссия" Д (Германия)

22:00 ПСЖ (Франция) - "Ньюкасл" (Англия)

22:00 "Фейенорд" (Нидерланды) - "Атлетико" (Испания)

22:00 "Янг Бойз" (Швейцария) - "Црвена Звезда" (Сербия)

Среда, 29 ноября

19:45 "Галатасарай" (Турция) - "Манчестер Юнайтед" (Англия)

19:45 "Севилья" (Испания) - ПСВ (Нидерланды)

22:00 "Арсенал" (Англия) - "Ланс" (Франция)

22:00 "Бавария" (Германия) - "Копенгаген" (Дания)

22:00 "Бенфика" (Португалия) - "Интер" (Италия)

22:00 "Брага" (Португалия) - "Унион" Берлин (Германия)

22:00 "Реал" (Испания) - "Наполи" (Италия)

22:00 "Реал Сосьедад" (Испания) - "Зальцбург" (Австрия)

Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является "Манчестер Сити", победивший в прошлом сезоне в финале миланский "Интер".

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