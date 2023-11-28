Победу "Шахтеру" над "Антверпеном" принес гол Николая Матвиенко.

Во вторник, 28 ноября, состоялся поединок пятого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Шахтер" противостоял бельгийскому "Антверпену".

Игра проходила на стадионе "Фолькспаркштадион" в немецком Гамбурге и завершилась победой "горняков".

Исход этой встречи решил единственный гол, автором которого стал Николай Матвиенко. Центральный защитник "Шахтера" ударом головой отправил мяч в сетку ворот соперника после навеса Александра Зубкова со штрафного. Во втором тайме "горняки" могли забить еще как минимум дважды, но мяч после ударов Азарова и Степаненко попал в перекладину.

Видео дня

"Шахтер" - "Антверпен" - 1:0

Гол: Матвиенко, 12

"Шахтер": Ризнык, Гочолейшвили, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Степаненко, Зубков, Судаков, Крыськив (Келси 89), Невертон (Бондаренко 70), Сикан (Ракицький 90+6)

"Антверпен": Бютте, Вейндал, Алдервейрелд, С. Кулибали, Батай, Вермерен, Юсуф (Иленихена 73), Керк (Эджуке 46), Баликвиша, Муха, Янссен

Предупреждения: Срна 56 (вне поля), Гочолейшвили 83 - С. Кулибали 30, Керк 45+1, Муха 90+4

Видео гола:

"Шахтер" набрал 9 очков и занимает третье место в турнирной таблице группы H. "Антверпен" занимает последнее место - 0 очков. Лидируют в этой группе "Барселона" и "Порту", в активе которых по 9 баллов, однако они свой матч 5-го тура сыграют позже.

Отметим, что "Шахтер" гарантировал себе третье место в группе, а с ним и путевку в плей-офф Лиги Европы.

Кроме того, "горняки" сохраняют шансы пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. Для этого команде Марино Пушича нужно обыграть "Порту" в заключительном туре. Матч состоится 13 декабря.

"Антверпен" в 6-м туре группового раунда Лиги чемпионов встретится с "Барселоной".

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