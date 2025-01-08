По словам Педриньо, война очень изменила дневную рутину проживания в Украине.

Полномасштабная война очень изменила дневную рутину проживания в Украине. Об этом рассказал бразильский полузащитник донецкого "Шахтера" Педриньо, сообщает sport.ua.

По словам футболиста, трудно сравнить Украину, которая есть сейчас, с той Украиной, которая была до 24 февраля 2022 года.

"Давление и опасность пребывания в стране, мне кажется, очень сильно влияют на возможность проводить время, исследовать города, где мы находимся, и вообще проживать жизнь, поскольку сейчас первая вещь, которая стоит в приоритете, - это сохранение собственной безопасности", - отметил игрок.

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Он отметил, что очень обидно видеть подобные обстоятельства, однако он понимает, чем они вызваны:

"Поэтому Украина действительно, к сожалению, изменилась, если сравнивать с довоенным периодом, однако по понятным причинам".

Педриньо также вспомнил 2021 год, когда он впервые приехал в Украину.

"Наверное, в хорошем смысле очень впечатлил Киев. Я не так много ожидал от этого города. Киев оказался очень хорошей столицей, очень манерным городом с большим количеством разнообразных занятий и возможностью провести свободное время. Моей семье также очень понравилось пребывание в Киеве, поэтому я был очень приятно удивлен столицей Украины", - рассказал футболист.

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