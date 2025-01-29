Матч состоялся в Дортмунде на стадионе "Сигнал Идуна Парк".

Чемпион Украины донецкий "Шахтер" уступил дортмундской "Боруссии" в поединке последнего тура основного раунда Лиги чемпионов со счетом 3:1. Матч проходил в Дортмунде на стадионе "Сигнал Идуна Парк".

Украинская команда заняла 27 место, набрав 7 очков: 2 победы, ничья и 5 поражений.

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Стоит отметить, что накануне матча с "Шахтером" дортмундцы напомнили миру об агрессии России против Украины и выразили свою солидарность с нашей страной.

"1071 день назад Россия начала полномасштабную войну против Украины, нарушив международное право. Мы продолжаем поддерживать украинское население, которое страдает от войны", - добавили в клубе.

Выступления "Шахтера" в Лиге чемпионов

В предыдущем "Шахтер" одержал уверенную победу в седьмом туре основного раунда ЛЧ над "Брестом" со счетом 2:0, таким образом набрав 7 очков.

Для "горняков" поединок против "Боруссии" был настоящим финалом. Для того, чтобы подопечные Марино Пушича могли рассчитывать на продолжение нынешнего еврокубкового сезона, им необходимо убло брать три очка на "Сигнал Идуна Парк". Однако даже победа над "Боруссией" не гарантировала дончанам выход в плей-офф ЛЧ.

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