Донецкий "Шахтер" заработал 3 очка в 7 раунде Лиги Чемпионов.

В среду, 22 января 2025 года, в ходе седьмого раунда Лиги Чемпионов, донецкий "Шахтер" одержал уверенную победу над французским "Брестом". Им удалось заработать еще три очка и теперь они занимают 27 место из 36 (с семью очками). "Брест" же начинал этот поединок более уверенно, имея 13 очков после 4 побед, 1 ничьи и 1 поражения.

Первые десять минут матча были достаточно ровными. Игра шла преимущественно в центре поля. "Шахтер" старался контролировать мяч и подбираться к штрафной соперника, но не всегда получалось. Наши футболисты могли открывать счет уже на 8 минуте, когда Эгиналду прострелил с правого угла штрафной, а Марлон чуть не попал в дальний угол ударом пяткой.

Хватило десяти минут, чтобы "Шахтер" после этого момента все же забил мяч в ворота противника. Грубая ошибка Шардоне. Кевин оказался один на один с вратарем "Бреста". Гол! Еще один хороший момент произошел на 27 минуте, но ему помешал Бизот. Но еще более хороший, результативный — на 36 минуте. После вертикальной передачи Судакова Азаров забежал в штрафную, но ему грубо помешал вратарь. Пенальти. Около мяча оказался Судаков, который легким движением ноги пробил паненкой и переиграл Бизота! 2:0!

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Второй тайм начался с владения мяча игроками "Шахтера" и несколькими моментами. Уже на 54 минуте травму получил Эгиналду. Ему потребовалась замена, поэтому на поле вышел Траоре. Вскоре медицинская помощь потребовалась Винисиусу.

Ближе к концу матча у "Бреста" было 4 удара в ворота, тогда как у "Шахтера" — 5. Игра была довольно ровной. Опасных моментов практически не было ни с одной, ни с другой стороны. Однако украинские болельщики знают, что нельзя расслабляться ни на секунду до момента, пока арбитр не сообщит об окончании матча.

Благо счет до последней минуты был на пользу "Шахтера". "Бресту" не помогли даже компенсированные арбитром 5 минут. Красивую точку в матче мог поставить Зубков и забить третий гол. Но рефери его не засчитал из-за нарушения правил.

Лига Чемпионов. Основной раунд. 7-й тур.

"Шахтер" – "Брест" – 2:0

Голы: Кевин (18), Судаков (37, пенальти)

Предупреждение: Степаненко (77) - Ндиай (22)

"Шахтер": Ризнык, Азаров, Матвиенко, Бондарь, Винисиус Тобиас (Конопля, 71), Крыськив, Кевин, Судаков (Бондаренко, 83), Марлон (Степаненко, 71), Педриньо (Зубков, 83), Эгиналду (Траоре, 55)

"Брест": Бизот, Перейра Лаже, Ндиай, Шардонне, Ляля, Маньетти, Фернандес (Кулибали, 85), Камара (дель Кастильо, 60), Думбия (Февр, 60), Ажорк (Сима, 60), Бальде (Салах, 71)

"Шахтер" в Лиге Чемпионов

Ранее УНИАН сообщал, что "Шахтер" разгромно проиграл "Баварии" еще в декабре, в шестом туре. Игра закончилась со счетом 1:5. Хоть "Шахтер" тогда и смог забить первым, да еще и на 5 минуте игры, но ответ не заставил себя ждать.

Кроме того, в пятом туре "Шахтер" тоже проиграл, драматично уступив нидерландскому ПСВ со счетом 2:3. Последние два гола соперника были забиты на 90 и 90+5 минуте.

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