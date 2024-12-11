Игра закончилась со счетом 1:5.

Донецкий футбольный клуб "Шахтер" проиграл мюнхенской "Баварии" в шестом туре основного раунда Лиги чемпионов по футболу.

Матч начался в 22:00 на Arena AufSchalke в немецком городе Гельзенкирхен. Уже на пятой минуте нападающий "Шахтера" Кевин Лопес де Маседо забил гол, приняв пас от Александра Зубкова. Через шесть минут "Бавария" сравняла счет - в ворота попал полузащитник Конрад Лаймер. На 45-й минуте нападающий немецкого клуба Томас Мюллер забил в ворота "Шахтера", выведя свою команду вперед.

На 70-й минуте Майкл Олисе реализовал пенальти, добыв еще один гол для "Баварии". Уже на 87-й минуте форвард Джамал Мусиала забил еще один гол "Шахтеру".

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Арбитр добавил к матчу еще четыре минуты, после чего полузащитник "Баварии" Майкл Олисе забил украинской команде последний гол. Матч закончился со счетом 5:1.

"Шахтер": Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Грам, Марлон Гомес, Бондаренко, Судаков, Зубков, Кевин, Сикан

Запасные: Фесюн, Траоре, Степаненко, Эгиналду, Крыськив, Швед, Азаров, Винисиус, Назарина, Педриньо, Невертон, Фарина

"Бавария": Перец, Лаймер, Упамекано, Ким Мин Чжэ, Геррейру, Киммих, Горецка, Олисе, Мусиала, Сане, Мюллер

Запасные: Шмитт, Кланац, Даер, Ибрагимович, Бои, Иранкуда, Азеко, Тель, Павлович, Азну

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