По словам журналистов, Лунин может получить выгодные предложения от Италии и Англии.

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин уже этим летом может покинуть мадридский "Реал". Как сообщает испанское издание DefensaCentral, украинский футболист начал искать варианты продолжения карьеры вне королевского клуба.

По данным источников, Лунин больше не хочет оставаться лишь голкипером ротации. Таким образом украинский спортсмен дал понять руководству испанской команды, что будет искать новый клуб, если ситуация с его игровым временем до конца сезона будет оставаться неизменной.

В издании также отметили, что Лунин может получить выгодные предложения от Италии и Англии.

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"В "Реале", увлеченном преданностью и профессионализмом Лунина, не возникнет много проблем, если он решит начать новый путь. Однако, если он попросит о переезде, мадридцы попытаются продать его по самой высокой цене. Впрочем, все в руках Лунина, который должен будет принять решение в ближайшие месяцы", - добавили в DefensaCentral.

Известно, что в этом сезоне Андрей Лунин провел во всех турнирах 8 матчей, пропустил 11 голов, а три встречи отыграл без пропущенных голов. Кроме того, в активе украинского футболиста есть один ассист, что не удавалось сделать голкиперам "Реала" в чемпионате Испании более 30 лет.

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Как писал УНИАН, топовый испанский клуб "Атлетико" готов выложить 20 млн евро за игрока сборной Украины по футболу Александра Зинченко. По информации СМИ, переход футболиста мог завершиться еще этой зимой, но он сорвался.

Также стало известно, что популярный экс-защитник "Реала" объявил о завершении карьеры футболиста. Он отметил, что не собирается полностью прощаться со спортом, ведь все еще может "многое отдать футболу".

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