Марсело намекнул, что все же не собирается полностью уходить из футбола.

Левый защитник клуба "Флуминенсе" Марсело объявил о завершении своей профессиональной карьеры футболиста. 36-летний игрок с 2007 по 2022 год выступал за "Реал Мадрид".

О решении завершить спортивную карьеру Марсело объявил на своей странице в соцсети X, поблагодарив всех своих поклонников и команды, за которые он играл.

"Вечно благодарен", - подписал он пост.

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Марсело поделился, что начал заниматься футболом из-за дедушки, который в юности привил ему любовь к спорту. По его словам, дедушка сделал все возможное, чтобы он стал профессиональным игроком.

В частности, защитник вспомнил и о своей карьере в "Реале". Он напомнил, что клуб обратил на него внимание, когда ему было 18 лет.

"16 сезонов, 25 титулов, пять Лиг Чемпионов, быть одним из капитанов и столько волшебных ночей на "Бернабеу". Какое путешествие! "Реал" - уникальный клуб. Быть игроком этого клуба - невероятное ощущение", - сказал Марсело.

Футболист подчеркнул, что не собирается полностью прощаться со спортом. Он добавил, что все еще может "многое отдать футболу".

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Ранее Криштиану Роналду назвал себя лучшим футболистом и сказал, когда повесит бутсы на гвоздь. Он отметил, что о пенсии еще не думает, но уже начал подготовку к тому, чем займет себя после завершения карьеры.

Кроме того, киевское "Динамо" победило в матче заключительного 8-го тура Лиги Европы латвийский клуб "РФШ Рига". Киевская команда досрочно потеряла шансы на выход в плейоф.

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