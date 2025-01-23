"Реал Мадрид" на 19% увеличил коммерческую выручку за счет нового спонсорства.

Испанский "Реал Мадрид" стал первым футбольным клубом в истории, который за год заработал более одного миллиарда евро. Команда опередила "Манчестер Сити" и стала новым лидером в рейтинге Football Money League, пишет Sky News.

Отмечается, что в сезоне 2023-2024 годов доходы "Реал Мадрида" от проведения матчей увеличились вдвое после реконструкции стадиона Сантьяго Бернабеу. Они составили 248 миллионов евро

Также клуб на 19% увеличил коммерческую выручку за счет нового спонсорства на рукавах футболок от HP и увеличения продаж сувенирной продукции, что принесло еще 482 миллионов евро, подчеркнули в издании.

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В целом за прошедший сезон "Реал Мадрид" заработал 1,045 миллиарда евро. За этот же период доход "Манчестера Сити" составил 837 миллионов ​​евро.

Тройку лидеров замыкает "Пари Сен-Жермен". В издании обратили внимание на то, что это единственный французский клуб в первой десятке, чей доход составил более 800 миллионов евро.

Британский "Манчестер Юнайтед" расположился на четвертом месте с годовой прибылью около 769 миллионов евро. Клуб опередил "Баварию" с выручкой 764 миллиона евро.

В издании подчеркнули, что участие в турнирах УЕФА имеет решающее значение для доходов клубов. Например, итальянский "Ювентус" опустился с 11-го на 16-е место в рейтинге Football Money League после того, как был отстранен от участия в европейских матчах из-за нарушения правил финансового фэйр-плей.

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