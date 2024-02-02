Мадридский "Реал" подписал второго украинского голкипера.

17-летний украинский голкипер Илья Волошин стал футболистом мадридского "Реала".

О трансфере украинца сообщило футбольное агентство RGFootball, которое представляет интересы Волошина.

Сообщается, что Илья Волошин подписал с "Реалом" контракт до лета 2026 года. Финансовые условия сделки не разглашаются.

Видео дня

Предыдущим клубом украинца был испанский "Райо Махадаонда". Также в Испании украинец играл за "Новельду".

Волошин является воспитанником ДЮСШ г. Новомосковск (Днепропетровской области), где играл с 2014 года по 2019 год.

В сезоне 2023/24 Илья сыграл 8 "сухих" игр из 11 за "Райо Махадаонда". Лишь в одной игре он пропустил 2 гола (против "Хетафе").

Добавим, что в составе мадридского "Реала" играет еще один украинский вратарь Андрей Лунин.

Стоит отметить, что Волошин был близок к переходу в мадридский "Атлетико", но именно Лунин убедил своего соотечественника выбрать "Реал". Об этом рассказал первый тренер Волошина Андрей Писный.

"Илья рассказывал, что в летнее межсезонье 2023 года у "Райо Махадаонда" был спарринг с "Реалом Б", и тренер его выпустил на последние 25 минут. И сразу после игры его уже по обе стороны поля ждали скауты "Атлетико" и "Реала".

Илью сразу повезли в "Атлетико", показать резиденцию. А через несколько дней его увезли уже в "Реал". Там Волошина встретил Андрей Лунин и провел ему экскурсию по резиденции. И после этого Илья решил подписать контракт с "Реалом", - сказал Писный в комментарии изданию "Украинский футбол".

Вас также могут заинтересовать новости: