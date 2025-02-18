Трансфер может состояться уже летом.

28-летняя звезда сборной Украины по футболу Александр Зинченко, который сейчас играет за "Арсенал", может покинуть английский клуб.

По данным Еstoesatleti, на фулбека нацелился топовый испанский клуб. Речь идет об "Атлетико", который готов выложить за футболиста 20 миллионов евро.

Примечательно, что переход мог завершиться еще этой зимой, но он сорвался. По последним данным, интерес к Александру Зинченко мадридский "Атлетико" проявлял во время январских трансферов. Однако обстоятельства не позволили клубу закрыть сделку.

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Тем не менее, "матрасники" сохраняют интерес к украинцу и попытаются повторить попытку летом. Там готовы удовлетворить финансовые требования "Арсенала" и заплатить 20 миллионов евро.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Александра Зинченко в 30 миллионов евро.

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Легенда испанского "Реала" Марсело, который защищал и цвета "Флуминенсе", объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста. За мадридский клуб 36-летний спортсмен выступал с 2007 по 2022 год. При этом Марсело намекнул, что все же не собирается полностью уходить из футбола.

Тем временем еще одна легендарная фигура в истории "Реала", Криштиану Роналду, на пенсию пока не собирается, но уже начал подготовку к тому, чем займет себя после завершения карьеры. Португальский игрок, который сейчас выступает за "Аль-Наср", считает себя лучшим футболистом в истории.

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