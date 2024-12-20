В номинации "Лучший игрок года" победу одержал Илья Забарный, обойдя Анатолия Трубина и Михаила Мудрика.

Болельщики выбрали лучших игроков сборной Украины по футболу в 2024 году в четырех номинациях, а также назвали лучшую победу украинской команды. Результаты голосования опубликовала пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Так, в номинации "Лучший игрок года" победу одержал защитник английского "Борнмута" Илья Забарный, обойдя Анатолия Трубина (голкипер португальской "Бенфики") и вингера английского "Челси" Михаила Мудрика (вингер английского "Челси").

Лучшим "Дебютантом года" стал полузащитник "Александрии" Иван Калюжный. Он обогнал в голосовании полузащитника "Динамо" Владимира Бражко и вингера "Полесья" Александра Назаренко.

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В то же время Владимир Бражко победил в номинации "Прогресс года", опередив полузащитника "Шахтера" Георгия Судакова и полузащитника "Полесья" Алексея Гуцуляка.

В номинации "Джокер года" абсолютную победу одержал форвард греческого "Олимпиакоса" Роман Яремчук - болельщики отдали за него 85% голосов. В этой номинации он обошел защитника австрийского ЛАСКа Максима Таловерова и полузащитника "Шахтера" Александра Зубкова.

А "Победой года" фанаты выбрали матч Украина - Исландия (2:1), который в марте 2024 года открыл сборной Украины путь на Евро-2024.

Напомним, 2024 год сборная Украины завершила на 25-й строчке рейтинга ФИФА.

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FIFA назвала лучшего футболиста 2024 года. В номинации победил форвард мадридского "Реала" Винисиус Жуниор. Напомним, на награду лучшего вратаря 2024 года претендовал также украинский голкипер Андрей Лунин. На попадание в символическую сборную 2024 года претендовал украинец Артем Довбик из римской "Ромы", который был претендентом на звание "Лучший нападающий года".

Также недавно стало известно, что украинский футболист Михаил Мудрик, выступающий в Англии, сдал положительный тест на допинг. Допинг-проба, которая дала положительный результат, была отобрана у Мудрика еще в конце октября.

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