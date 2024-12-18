Впервые в номинации победил бразильский футболист.

17 декабря, в Дохе (Катар) состоялась церемония вручения награды лучшему игроку мира по версии FIFA. В номинации победил форвард мадридского "Реала" Винисиус Жуниор. Это первый случай, когда в номинации победил бразильский футболист.

Кроме Винисиуса на награду также претендовали: Джуд Беллингем, Даниэль Карвахаль, Килиан Мбаппе, Федерико Вальверде (все - "Реал" Мадрид), Эрлинг Холанд, Родри ("Манчестер Сити"), Флориан Вирц ("Байер"), Лионель Месси ("Интер" Майами), Тони Кроос (завершил карьеру) и Ламин Ямал ("Барселона").

Результаты номинаций The Best FIFA Awards:

Футболист года: Винисиус Жуниор (Бразилия / "Реал" Мадрид)

Видео дня

Тренер года: Карло Анчелотти (Италия / "Реал" Мадрид)

Вратарь года: Эмилиано Мартинес (Аргентина / "Астон Вилла")

Футболистка года: Айтана Бонмати (Испания / "Барселона")

Тренер года: Эмма Хейес (США)

Вратарь года: Алисса Неер (США / "Чикаго Ред Старз")

Символическая сборная года (мужчины): Эмилиано Мартинес - Дани Карвахаль, Антонио Рюдигер, Рубен Диаш, Уильям Салиба - Родри, Джуд Беллингем, Тони Кроос - Ламин Ямаль, Винисиус Жуниор, Эрлинг Холанд

Символическая сборная года (женщины): Алисса Неер - Люси Бронз, Наоми Гирма, Ирен Паредес, Она Батлье - Габи Портильо, Патрисия Гихарро, Линдси Горан, Айтана Бонмати - Сальма Паральюэло, Каролин Грэм Хансен

Напомним, на награду лучшего вратаря 2024 претендовал украинский голкипер Андрей Лунин. На попадание в символическую сборную 2024 претендовал украинец Артем Довбик из римской "Ромы", который был претендентом на звание "Лучший нападающий года".

Винисиус Жуниор был главным претендентом на завоевание "Золотого мяча-2024", однако уступил звезде "Манчестер Сити" Родри.

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