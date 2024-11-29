Украинский игрок Артем Довбик может попасть в символическую сборную 2024 года.

FIFA объявила претендентов на свои индивидуальные награды премии The Best. "Лучшим вратарем 2024 года" может стать украинский голкипер Андрей Лунин, сообщается на сайте федерации.

На попадание в символическую сборную 2024 года претендует украинский игрок Артем Довбик из римской "Ромы", который стал претендентом на звание "Лучший нападающий года". Помимо этого в список номинантов на получение награды "Лучший защитник года" вошел бразилец Нино, который играет за питерский "Зенит".

Номинанты на звание лучшего вратаря 2024 года по версии FIFA:

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Андрей Лунин, "Реал Мадрид";

Давид Райя, "Арсенал";

Эдерсон Мораес, "Манчестер Сити";

Эмилиано Мартинес, "Астон Вилла";

Джанлуиджи Доннарумма, "Пари Сен-Жермен";

Майк Меньян, "Милан";

Унаи Симон, "Атлетик Бильбао".

Номинанты на звание лучшего игрока 2024 года по версии FIFA:

Лионель Месси, "Интер Майами";

Родри, "Манчестер Сити";

Винисиус Жуниор, "Реал Мадрид";

Флориан Виртц, "Байер";

Ламин Ямал, "Барселона";

Джуд Беллингем, "Реал Мадрид";

Тони Кроос, завершил карьеру;

Федерико Вальверде, "Реал Мадрид";

Дани Карвахаль, "Реал Мадрид";

Эрлинг Холанд. "Манчестер Сити";

Килиан Мбаппе, "Реал Мадрид".

Отмечается, что голосование продлится с 29 ноября по 10 декабря включительно.

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Кроме того, голкипер "Шахтера" Дмитрий Ризнык установил рекорд Лиги чемпионов по количеству сейвов в матче с ПСВ. Предыдущий рекорд принадлежал Фернандо Муслере из "Галатасарая".

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