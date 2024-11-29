FIFA объявила претендентов на свои индивидуальные награды премии The Best. "Лучшим вратарем 2024 года" может стать украинский голкипер Андрей Лунин, сообщается на сайте федерации.
На попадание в символическую сборную 2024 года претендует украинский игрок Артем Довбик из римской "Ромы", который стал претендентом на звание "Лучший нападающий года". Помимо этого в список номинантов на получение награды "Лучший защитник года" вошел бразилец Нино, который играет за питерский "Зенит".
Номинанты на звание лучшего вратаря 2024 года по версии FIFA:
- Андрей Лунин, "Реал Мадрид";
- Давид Райя, "Арсенал";
- Эдерсон Мораес, "Манчестер Сити";
- Эмилиано Мартинес, "Астон Вилла";
- Джанлуиджи Доннарумма, "Пари Сен-Жермен";
- Майк Меньян, "Милан";
- Унаи Симон, "Атлетик Бильбао".
Номинанты на звание лучшего игрока 2024 года по версии FIFA:
- Лионель Месси, "Интер Майами";
- Родри, "Манчестер Сити";
- Винисиус Жуниор, "Реал Мадрид";
- Флориан Виртц, "Байер";
- Ламин Ямал, "Барселона";
- Джуд Беллингем, "Реал Мадрид";
- Тони Кроос, завершил карьеру;
- Федерико Вальверде, "Реал Мадрид";
- Дани Карвахаль, "Реал Мадрид";
- Эрлинг Холанд. "Манчестер Сити";
- Килиан Мбаппе, "Реал Мадрид".
Отмечается, что голосование продлится с 29 ноября по 10 декабря включительно.
Последние новости футбола
Ранее УНИАН писал, что киевское "Динамо" в пятый раз подряд проиграло в Лиге Европы. В поединке 5-го тура основного раунда украинский клуб уступил "Виктории Пльзень" со счетом 1:2.
Кроме того, голкипер "Шахтера" Дмитрий Ризнык установил рекорд Лиги чемпионов по количеству сейвов в матче с ПСВ. Предыдущий рекорд принадлежал Фернандо Муслере из "Галатасарая".