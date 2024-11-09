Вратарь мадридского "Реала" намекнул, что у его жены проблемы со здоровьем.

Решающие матчи сборной Украины в Лиге наций пропустит вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин. Об этом сообщили в Украинской ассоциации футбола.

Лунин не будет участвовать в ноябрьских матчах сборной Украины из-за семейных обстоятельств, поделились в УАФ. Голкипера заменит Дмитрий Резник из донецкого "Шахтера".

Отметим, что сегодня, 9 ноября, Лунин отыграл за "Реал" в чемпионате Испании и отличился ассистом. Поcле матча он выложил пост на своей странице в Instagram, где намекнул, что у его жены проблемы со здоровьем.

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"Удивительно не видеть тебя на стадионе, но здоровье - это первое и самое важное! Я с тобой", - написал голкипер.

В ноябре сборная Украины проведет два выездных матча в группе В1 Лиги наций-2024/2025. 16 ноября в 5-м туре в Батуми на Adjara Bet Arena наша страна сойдется с Грузией, а 19 ноября в 6-м туре в Тиране на стадионе Air Albania сыграет против Албании.

Состав сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Дмитрий Ризнык ("Шахтер" Донецк).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля и Валерий Бондарь ("Шахтер" Донецк), Александр Тымчик ("Динамо" Киев), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Максим Таловеров (ЛАСК, Австрия).

Полузащитники: Николай Шапаренко, Владимир Бражко и Виталий Буяльский ("Динамо" Киев), Георгий Судаков, Дмитрий Крыськив и Александр Зубков ("Шахтер" Донецк), Алексей Гуцуляк и Александр Назаренко ("Полесье" Житомир), Иван Калюжный ("Александрия"), Михаил Мудрик ("Челси" Лондон, Англия), Александр Зинченко ("Арсенал" Лондон, Англия), Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия).

Нападающие: Артем Довбик ("Рома" Рим, Италия), Роман Яремчук ("Олимпиакос" Пирей, Греция), Владислав Ванат ("Динамо" Киев).

Резервный список

Тарас Степаненко и Даниил Сикан ("Шахтер" Донецк), Александр Сваток ("Остин", США), Богдан Михайличенко ("Полесье" Житомир), Владислав Кабаев ("Динамо" Киев).

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Ранее УНИАН писал, что в Амстердаме после футбольного матча Лиги Европы между местной командой "Аякс" и "Маккаби" начались еврейские погромы. Полиция Нидерландов фиксировала массовые нападения на болельщиков из Израиля.

Кроме того, было объявлено имя обладателя "Золотого мяча-2024". Голкипер Андрей Лунин ("Реал Мадрид") стал третьим лучшим вратарем года.

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