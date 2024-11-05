С начала сезона в Ла Лиге Лунин трижды защищал ворота своей команды.

В мадридском Реале недовольны игрой украинского вратаря Андрея Лунина, поскольку он пока не показывает ожидаемых результатов.

С начала сезона в Ла Лиге Лунин трижды защищал ворота своей команды. Это стало возможным из-за травмы основного вратаря Реала Тибо Куртуа. В этих матчах команда один раз победила и два раза проиграла, Лунин при этом пропустил в свои ворота пять голов.

Согласно клубной статистике, по воротам Лунина в этом сезоне было пробито 11 раз, он отобрал только шесть ударов. Таким образом, эффективность игры Лунина составила 54%. А в прошлом сезоне его показатель составлял 75%.

Видео дня

Учитывая такие показатели, боссы Реала не скрывают свое разочарование игрой украинского голкипера.

Лунин в Реале

Лунин стал игроком клуба в 2018 году, когда ему было 19 лет и был частью основной команды с 2020 года. В сентябре этого года он продлил контракт с испанским клубом до 2030 года.

С реалом украинский голкипер выиграл 10 трофеев: 2 кубка Лиги чемпионов, Клубный чемпионат мира, 2 Суперкубка Европы, 2 титула Ла Лиги, Кубок Испании и 2 Суперкубка Испании.

А 29 октября стало известно, что вратарь сборной Украины по футболу и мадридского "Реала" Андрей Лунин попал в тройку лучших вратарей года. Он занял третье место в голосовании за "Трофей Яшина".

Вас также могут заинтересовать новости: