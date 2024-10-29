Примечательно, что Андрей Лунин, как и все его коллеги по команде, не прибыл на церемонию вручения "Золотого мяча".

Голкипер сборной Украины по футболу и мадридского "Реала" Андрей Лунин попал в тройку лучших вратарей года. Он занял третье место в голосовании за "Трофей Яшина".

Об этом сообщается на странице премии "Золотой мяч" в соцсети Х. "Трофей Яшина" получил действующий чемпион мира, Эмилиано Мартинес. Аргентинец выступает за "Астон Вилла".

Второе место в списке лучших вратарей занял испанский чемпион Европы Унаи Симон.

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Топ-5 вратарей сезона выглядит так:

Эмилиано Мартинес (Аргентина, "Астон Вилла");

Унаи Симон (Испания, "Атлетик");

Андрей Лунин (Украина, "Реал");

Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ, Италия);

Майк Маньян (Франция, "Милан").

Примечательно, что Андрей Лунин, как и все его коллеги по команде, не прибыл на церемонию вручения "Золотого мяча". В СМИ писали, что клуб решил бойкотировать мероприятие, когда узнал, что главную награду получит не игрок "Реала" Винисиус.

Отметим, что "Реал" признали лучшим клубом 2024 года. Но за наградой на сцену никто не вышел.

"Золотой мяч": вы могли это пропустить

Ранее УНИАН рассказывал, что украинский футболист Артем Довбик номинирован на "Золотой мяч" – главную индивидуальную награду в мировом футболе. Он стал первым за последние 18 лет украинцем, который попал в список претендентов на этот трофей. Последний раз туда попадал Андрей Шевченко, еще в 2006 году. А 20 лет назад Шевченко стал обладателем "Золотого мяча".

27-летний нападающий "Ромы" в сезоне 2023/24 защищал цвета испанской "Жироны". Там Довбик забил 24 гола в 36 матчах. Также он стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании.

По итогам голосования, нападающий стал 29-м в списке лучших футболистов мира.

Обладателем "Золотого мяча" в 2024 году стал полузащитник английского "Манчестер Сити" и сборной Испании Родри.

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