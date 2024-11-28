Матч прошел в Гамбурге на стадионе "Гамбург-Арена".

Киевское "Динамо" проиграло "Виктории Пльзень" в поединке 5-го тура основного раунда Лиги Европы со счетом 1:2. Матч прошел в Гамбурге на стадионе "Гамбург-Арена".

В дебюте встречи более острыми выглядели номинальные гости. Однако до реальных моментов дело не дошло. На старте второй половины "Динамо" забило гол - Шапаренко остановил на грани вратарского навес Караваева, а Вивчаренко отправил мяч в сетку. Однако судейская бригада усмотрела офсайд.

Но на 55-й минуте в счете повела "Виктория". Ирка покинул мяч для Выдры перед штрафной, а опытный форвард с дистанции отправил сферу в левый угол ворот.

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На последней минуте основного времени "Виктория" забила второй раз - Шульц получил достаточно времени в центре штрафной, чтобы хладнокровно отправить мяч за линию.

Команда Шовковского смогла лишь размочить счет – Кабаев выполнил роскошный удар в дальнюю девятку с левого фланга на последних секундах матча.

Лига Европы. Основной раунд. 5-й тур.

"Динамо" – "Виктория Пльзень" – 1:2

Голы: Кабаев (95) – Выдра (55), Шулц (90)

Предупреждения: Бражко (68) – Маркович (45), Гавел (79)

"Динамо": Бущан, Овчаренко (Герреро, 73), Михавко, Попов, Беловар, Караваев (Тимчик, 64), Бражко, Шапаренко, Рубчинский (Кабаев, 64), Буяльский, Ванат

"Виктория Пльзень": Едличко, Емелько, Маркович, Две, Суаре (Гавел, 71), Шулц, Калвах, Червь (Вашулин, 85), Каду, Выдра (Слончик, 85), Ирка (Сойка, 77)

"Динамо" потерпело пятое поражение подряд и без набранного очка остается последней командой турнира.

Выступления "Динамо" в Лиге Европы

Киевляне ранее потерпели четыре поражения в евротурнире и при этом не забили ни одного гола в ворота соперников. В прошлом туре основного раунда "бело-синие" уступили венгерскому "Ференцварошу" со счетом 0:4.

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