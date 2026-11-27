Накануне бой оказался под угрозой срыва.

Долгожданный бой в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа состоится в запланированные сроки. Об этом сообщает Sky Sports.

Британский совет по контролю за боксом завершил проверку психического здоровья "Цыганского короля" и официально допустил его к поединку.

Отмечается, что накануне бой оказался под угрозой срыва, поскольку совет начал расследование и мог лишить Фьюри лицензии в случае подтверждения недееспособности. Однако генеральный секретарь организации Роберт Смит подтвердил, что боксер успешно прошел все необходимые предматчевые тесты.

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"Фьюри получил разрешение прошлой ночью. Все актуальные медицинские обследования прошли успешно. Промоутера проинформировали сегодня утром", - заявил он.

Поэтому большое британское дерби состоится без изменений - в пятницу, 11 декабря, на стадионе "Принсипалити" в Кардиффе.

В чем причина инцидента

Важно, что волну беспокойства вызвала первая версия документального фильма о боксере от Netflix, в котором его жена Пэрис Фьюри заявила, что у Тайсона диагностировали шизофрению. Впоследствии она опровергла собственное заявление, назвав его "ошибочной формулировкой".

"Я хочу уточнить заявление, которое сделала в первоначальной версии документального фильма о Тайсоне. Я вспомнила разговор многолетней давности, когда мы обсуждали состояние Тайсона, и употребила слово "шизофреник". Хотя у Тайсона действительно наблюдались определенные симптомы, связанные с шизофренией, у него нет этого заболевания и ему никогда не ставили такой диагноз", - пояснила Пэрис Фьюри.

Бой Фьюри - Джошуа

Ранее Энтони Джошуа заявил, что отказался от тренерского штаба Усика перед боем с Тайсоном Фьюри, поскольку считает, что его бывший тренер Бен Дэвисон лучше поможет ему в предстоящем поединке.

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