В настоящее время необходимо решение всех трёх сторон.

Лондонский "Тоттенхэм" планирует досрочно расторгнуть договор об аренде с украинским футболистом Михаилом Мудриком. Об этом сообщает SpursWeb.

Отмечается, что это связано с ограничением на количество арендованных игроков в АПЛ. Сейчас в составе столичного клуба их двое – один из них как раз Михаил Мудрик, которого "шпоры" арендовали у "Челси" летом этого года. Однако с тех пор украинец провел лишь один матч в составе команды Де Дзерби, выйдя на замену на 16 минут. После этого Мудрик получил травму и до сих пор не вернулся на поле.

Авторы отмечают и то, что в соглашении об аренде говорится о возможном выкупе футболиста "Тоттенхэмом" за 75 млн фунтов.

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"Если Мудрик чудом не вернётся после травмы и не начнёт показывать первоклассные выступления Лионеля Месси, нет никаких шансов, что "Тоттенхэм" заплатит 75 миллионов фунтов стерлингов за украинского игрока сборной", – отмечает издание.

Поэтому на фоне отсутствия игровой практики, а также последнего скандального интервью Мудрика, в котором он заявил о своих планах вернуться в "Челси", издание отмечает, что это может произойти уже зимой. Однако юридически осуществить досрочное расторжение аренды довольно сложно. Для этого необходимо письменное согласие всех трех сторон – самого Мудрика, а также "Челси" и "Тоттенхэма".

Мудрик сделал заявление об истории с допингом

Напомним, последнее интервью Мудрика вызвало резонанс не только в Лондоне, но и в Киеве, поскольку во время него украинский вингер прямо обвинил УАФ в допинговом скандале. Он объяснил это тем, что в Англии такой препарат якобы невозможно достать.

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