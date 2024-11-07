Киевское 'Динамо' разгромно проиграло венгерскому клубу в четвертом туре Лиги Европы

Матч прошел в немецком Гамбурге.

Киевское "Динамо" в номинально домашнем поединке в Гамбурге проиграло в четвертом туре основного раунда Лиги Европы чемпиону Венгрии - "Ференцварошу" со счетом 0:4.

На 17-й минуте матча бело-синие остались в меньшинстве, после того как за грубый фол прямую красную карточку получил Владислав Дубинчак.

Во втором тайме Ференцварош начал активно наседать на ворота киевлян и наконец отличился голами. На 54-й минуте счет в матче открыл Барнабаш Варга.

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Через две минуты после гола Кристофера Захариассена гости вели уже 2:0, а до разгрома на 67-й довел Варга, когда забил мяч головой после навеса.

Финальную точку в матче поставил бразильцский форвард Ференцвароша Салданья.

Динамо Киев – Ференцварош – 0:4

Голы: Варга, 54, 67, Захариассен, 56, Салданья, 76.

"Динамо": Бущан, Караваев, Биловар, Михавко (Попов, 80), Дубинчак, Бражко, Шапаренко (Рубчинский, 63), Волошин, Буяльский (Вивчаренко, 24), Кабаев (Брагару, 63), Ванат (Герреро, 63)

"Ференцварош": Дибуш, Макрецкис (Каян, 63), Сиссе (Ботка, 55), Гартенманн, Рамирес, Ромменс (Майга, 63), Абу Фанни, Кади, Захариассен, Траоре (Грубер, 63), Б. Варга (Салданья, 63)

Предупреждения: Захариассен, Макрецкис, Рамменс – Шапаренко, Бражко.

Удаление: Дубинчак, 17 (грубая игра)

Киевляне в нынешнем розыгрыше Лиги Европы пропустили 10 голов в 4 матчах, при этом не забив ни одного мяча и занимают последнее место среди 36 команд.

Выступления "Динамо" в Лиге Европы

В Лиге Европы пока что у вице-чемпионов Украины не получается совсем ничего. В трех стартовых поединках они набрали ноль очков и не забили ни одного гола.

Дебютировали "бело-синие" в обновленной Лиге Европы с поражения от "Лацио" - 0:3.

Затем без особых шансов уступили "Хоффенхайму" (0:2), а затем минимально проиграли "Роме" - 0:1. В игре против римлян наставник динамовцев Шовковский задействовал полурезервный состав, экономя силы своей команды на предстоящую встречу в рамках УПЛ против "Шахтера".

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