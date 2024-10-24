Киевское "Динамо" третий матч подряд играет без побед и занимает 35 позицию из 36 в "Лиге Европы".

В четверг, 24 октября 2024 года, состоялся 3-й тур Лиги Европы, в ходе которого киевское "Динамо" в очередной раз проиграло, но в этот раз римской "Роме" с украинцем Артемом Довбиком в стартовом составе.

Главной сенсацией стало то, что тренер "Динамо" Александр Шовковский принял решение выпустить на поле резервный состав в целях сохранить основных игроков для матча с "Шахтером" — Бущан, Бражко, Шапаренко, Ванат и другие футболисты остались на лаве запасных.

Матч начался с того, что "Рома" завладела мячом и искала свободные зоны на половине поля киевлян. Это "вылилось" в несколько опасных моментов у ворот "Динамо". Уже на 23 минуте мяч оказался в воротах Нещерета — Михавко на линии штрафной нарушил против Бальданцы, судья назначил пенальти, который был мастерски исполнен Артемом Довбиком.

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Счет чуть не стал 2:0, когда тот же Бальданцы вошел справа в штрафную зону, продвинулся ближе к центру и чуть не попал в дальний угол ворот.

На 34 минуте появился шанс у "Динамо", когда Герреро сделал ювелирный заброс на ход Тимчику, но тот не смог результативно завершить этот момент. И под конец второго тайма, уже обменявшись ролями, чуть не забил Герреро после прострела Тимчика, но попал во вратаря. Первый тайм окончен.

Во втором тайме у киевлян был момент сравнять счет из-за ошибки вратаря "Ромы" Свилара. Однако Михайленко не смог попасть в угол ворот после навеса. В результате размен опасными моментами не заставил себя ждать — на 80 минуте Шомуродов чуть не попал в дальний угол ворот "Динамо", а 5 минут спустя он с пяти метров не смог попасть в ворота.

Матч так и закончился со счетом 1:0 в пользу "Ромы".

Лига Европы. Основной раунд. 3-й тур.

"Динамо" – "Рома" – 1:0

Голы: Довбик (23, пенальти)

Предупреждения: Анхелиньо (44) – Михавко (23), Рубчинский (37), Шапаренко (90+4)

"Динамо": Нещерет, Михавко, Попов, Беловар, Овчаренко, Рубчинский (Бражко, 63), Андриевский (Шапаренко, 63), Михайленко (Буяльский, 81), Тимчик, Волошин (Кабаев, 63), Герреро (Ванат, 69)

"Рома": Свилар, Анхелиньо, Н'Дика, Эрмосо, Залевски, Кане, Ле Фе (Кристанте, 53), Челик, Пизилли (Пеллегрини, 68), Бальданцы (Дибала, 68), Довбик (Шомуродов, 53)

Лига Европы, 2-й тур

Ранее УНИАН сообщал про очередную неудачу киевского клуба. "Динамо" проиграло во втором туре Лиги Европы против немецкого "Хоффенхайма".

У "Динамо" в том матче хоть и было несколько опасных моментов, однако ни один из них не удалось реализовать.

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