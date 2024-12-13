Украина и другие страны узнали своих соперников в квалификации Чемпионата мира по футболу 2026.

В штаб-квартире FIFA в Цюрихе, Швейцария, состоялась жеребьевка квалификации чемпионата мира по футболу 2026. Всего по 5 корзинам были распределены 54 страны-участницы УЕФА.

В первую входили четвертьфиналисты Лиги наций УЕФА — Дания, Германия, Хорватия, Нидерланды, Франция, Италия, Испания и Португалия. Вместе с ними в корзине также находились 4 страны с лучшим рейтингом — Англия, Швейцария, Бельгия и Австрия.

Сборная Украины при жеребьевке находилась во второй корзине. В результате соперниками в группе D для Украины стали Франция/Хорватия (победитель противостояния), Исландия и Азербайджан.

Видео дня

Как таковой группы "смерти" в отборе на Чемпионат Мира не оказалось. Все группы содержат как сильные сборные, так и уровнем ниже.

В группе A сойдутся победитель пары Италия/Германия, Северная Ирландия, Словакия и Люксембург. В группе B — Швеция, Швейцария, Косово и Словения. В группе C — проигравший в паре Португалия/Дания, Шотландия, Греция и Беларусь.

В группе D — победитель в паре Франция/Хорватия, Украина, Азербайджан и Исландия. В группе E — победитель в паре Испания/Нидерланды, Турция, Болгария и Грузия. В группе F — победитель в паре Португалия/Дания, Ирландия, Армения и Венгрия.

В группе G — проигравший в паре Нидерланды/Испания, Финляндия, Мальта, Польша и Литва. В группе H — Румыния, Австрия, Босния и Герцеговина, Сан-Марино и Кипр. В группе I — проигравший в паре Германия/Италия, Израиль, Норвегия, Молдова и Эстония.

В группе J — Уэльс, Казахстан, Бельгия, Северная Македония и Лихтенштейн. В группе K — Англия, Албания, Андорра, Сербия и Латвия. В группе L — проигравший в паре Франция/Хорватия, Черногория, Чехия, Гибралтар и Фарерские острова.

Первые матчи пройдут в группах с пятью участниками — в марте 2025 года. Они могут пройти и в июне 2025 года, если участники сыграют в четвертьфиналах или в плей-офф Лиги наций УЕФА. Сборные в группах с 4 участниками проведут первые матчи только в сентябре следующего года.

Ранее УНИАН сообщал, что были названы лучшие страйкеры XXI века. На первом месте оказался совсем не Криштиану Роналду, но что еще интересно — в списке есть украинец.

Вас также могут заинтересовать новости: