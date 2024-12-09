Согласно рейтингу, на третьем месте разместился нидерландский форвард Руд ван Нистелрой.

Популярное спортивное интернет-издание GiveMeSport обнародовало рейтинг 10 лучших страйкеров ХХІ века.

Согласно рейтингу, на третьем месте разместился нидерландский форвард Руд ван Нистелрой. Легенда Английской Премьер-лиги на клубном уровне забил 327 голов в 519 матчах.

А вот на втором месте неожиданно оказался лучший бомбардир в истории футбола, португальский нападающий саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду. На счету 5-кратного обладателя "Золотого мяча" в настоящее время 916 голов.

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Лучшим страйкером ХХІ века признан бразильский футболист Роналду. "Зубанстик" из-за серьезных проблем со здоровьем за карьеру сыграл только 481 матч, но ему удалось забить 309 голов.

В топ-10 вошел и украинский футболист - это Андрей Шевченко. Он забил 342 гола за карьеру и занял 8-ю позицию в рейтинге.

В общем топ-10 выглядит так:

1. Роналду 2. Криштиану Роналду 3. Руд ван Нистелрой 4. Лионель Месси 5. Алан Ширер 6. Луис Суарес 7. Эрлинг Холанд 8. Андрей Шевченко 9. Роберт Левандовски 10. Гонсало Игуаин

Другие новости футбола

6 декабря британский спортивный портал GiveMeSport обнародовал рейтинг лучших футбольных полузащитников XXI века.

12 ноября Андрей Шевченко вошел в Зал славы итальянского футбола. Шевченко вручили награду в категории "Иностранный игрок" на торжественной церемонии в Коверчано. Он поблагодарил болельщиков и своих бывших партнеров по "Милану" за поддержку.

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