Популярное спортивное интернет-издание GiveMeSport обнародовало рейтинг 10 лучших страйкеров ХХІ века.
Согласно рейтингу, на третьем месте разместился нидерландский форвард Руд ван Нистелрой. Легенда Английской Премьер-лиги на клубном уровне забил 327 голов в 519 матчах.
А вот на втором месте неожиданно оказался лучший бомбардир в истории футбола, португальский нападающий саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду. На счету 5-кратного обладателя "Золотого мяча" в настоящее время 916 голов.
Лучшим страйкером ХХІ века признан бразильский футболист Роналду. "Зубанстик" из-за серьезных проблем со здоровьем за карьеру сыграл только 481 матч, но ему удалось забить 309 голов.
В топ-10 вошел и украинский футболист - это Андрей Шевченко. Он забил 342 гола за карьеру и занял 8-ю позицию в рейтинге.
В общем топ-10 выглядит так:
- 1. Роналду
- 2. Криштиану Роналду
- 3. Руд ван Нистелрой
- 4. Лионель Месси
- 5. Алан Ширер
- 6. Луис Суарес
- 7. Эрлинг Холанд
- 8. Андрей Шевченко
- 9. Роберт Левандовски
- 10. Гонсало Игуаин
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6 декабря британский спортивный портал GiveMeSport обнародовал рейтинг лучших футбольных полузащитников XXI века.
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