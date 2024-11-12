'Огромная привилегия для меня': Шевченко вошел в Зал славы итальянского футбола

Украинец рассказал о своей любви к Италии и местному футболу.

Украинец Андрей Шевченко вошел в Зал славы итальянского футбола. Об этом знаменитый футболист сообщил на своей странице в Instagram.

Шевченко вручили награду в категории "Иностранный игрок" на торжественной церемонии в Коверчано. Он поблагодарил болельщиков и своих бывших партнеров по "Милану" за поддержку.

"Войти в Зал славы итальянского футбола - это огромная привилегия, и за это я благодарю всех моих партнеров по миланской команде, директоров и всех болельщиков", - написал футболист.

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Шевченко поделился, что его первой поездкой за границу в детстве было путешествие в Италию. По его словам, он был поражен щедростью местных жителей и после завершения поездки захотел снова вернуться обратно.

Кроме того, знаменитый нападающий отдельно обратился к итальянцам:

"Из Коверчано вышли все лучшие тренеры, и я хотел бы сказать вам, ребятам из сборной Италии, одну вещь: итальянский футбол любят во всем мире. Защищайте его и уважайте".

Помимо этого Шевченко поблагодарил Италию за помощь Украине. Он подчеркнул, что эта поддержка дает надежду украинскому народу на светлое будущее.

Такеж в Зал славы итальянского футбола в 2024 году вошли тренер Лучано Спаллетти, Даниэле Де Росси, Роберто Бонинсенья и менеджер Ариедо Брайда.

Последние новости футбола

Ранее УНИАН писал, что вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин пропустит решающие матчи сборной Украины в Лиге наций. Его заменит Дмитрий Резник из донецкого "Шахтера".

Кроме того, стало известно, когда главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти покинет свой пост. Его критиковали за поражение в матче с "Барселоной" 0:4 и проигрыш со счетом 1:3 "Милану" в Лиге чемпионов.

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