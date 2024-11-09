Контракт итальянского специалиста действует до 2026 года, но он уйдет раньше.

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти покинет этот пост в следующем году.

После крупного поражения в матче с "Барселоной" 0:4 и проигрыша со счетом 1:3 "Милану" в Лиге чемпионов, Анчелотти попал под град сильной критики.

Контракт итальянского специалиста действует до 2026 года, но, по информации испанских СМИ, клуб уже решил, что летом 2025 года Анчелотти уйдет. Его место, вероятно, займет тренер леверкузенского "Байера" Хаби Алонсо.

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Президент "Реала" Флорентино Перес заявил о готовности сменить тренера в ближайшее время и доверить Алонсо кадровое обновление командого состава.

Среди других кандидатов на пост главного тренера "Реала" также есть легенда клуба Зинедин Зидан, который уже дважды возглавлял команду.

Карло Анчелотти

Итальянский специалист возглавил мадридский "Реал" в начале лета 2021 года. В 2022 и в этом году Анчелотти выигрывал вместе с клубом Лигу чемпионов.

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