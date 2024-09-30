Новое соглашение Лунина с мадридцами рассчитано до 2030 года.

Вратарь сборной Украины по футболу Андрей Лунин вероятнее всего вернется в стартовый состав мадридского "Реала". Как сообщает официальный сайт "королевского клуба", основной голкипер команды Тибо Куртуа получил травму и пропустит как минимум два следующих матча.

По информации издания AS, бельгиец не сможет сыграть в поединках против французского "Лилля" в Лиге чемпионов и "Вильярреала" в Ла Лиге и вынужден "передать эстафету" Лунину:

"В среду в Лилле у него будет первая большая возможность".

Андрей Лунин - последние новости

Ранее в этом месяце стало известно, что Андрей Лунин остается в "Реале". Новое соглашение украинского голкипера рассчитано до 2030 года .

Лунин стал игроком клуба в 2018 году в возрасте 19 лет и был частью основной команды с 2020 года. За время пребывания в цветах "Реала" он выиграл 10 трофеев: 2 кубка Лиги чемпионов, 1 Клубный чемпионат мира, 2 Суперкубка Европы, 2 титула Ла Лиги, 1 Кубок Испании и 2 Суперкубка Испании.

Также Лунин является полноправным игроком сборной Украины и участвовал в Евро-2024 в Германии. Он также входит в шорт-лист премии Yashin Trophy, которая присуждается лучшему голкиперу кампании 2023-2024 годов. Его игра была решающей для того, чтобы "Реал" выиграл три титула в прошлом сезоне: Лигу чемпионов, Ла Лигу и Суперкубок Испании.

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