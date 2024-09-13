Новое соглашение украинского голкипера рассчитано до 2030 года.

Футбольный клуб "Реал" (Мадрид) продлил контракт с украинским голкипером Андреем Луниным. Новое соглашение рассчитано до 2030 года, сообщает официальный сайт "королевского клуба".

У мадридцев напоминают, что Лунин стал игроком клуба в 2018 году в возрасте 19 лет и был частью основной команды с 2020 года. За время пребывания в цветах "Реала" он выиграл 10 трофеев: 2 кубка Лиги чемпионов, 1 Клубный чемпионат мира, 2 Суперкубка Европы, 2 титула Ла Лиги, 1 Кубок Испании и 2 Суперкубка Испании.

"Также Лунин является полноправным игроком сборной Украины и участвовал в Евро-2024 в Германии. Он также входит в шорт-лист премии Yashin Trophy, которая присуждается лучшему голкиперу кампании 2023-2024 годов. Его игра была решающей для того, чтобы "Реал" выиграл три титула в прошлом сезоне: Лигу чемпионов, Ла Лигу и Суперкубок Испании", - говорится в сообщении. Видео дня

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