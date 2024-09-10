Матч проходил в Праге.

Сборная Украины уступила чехам в выездном поединке второго тура Лиги наций со счетом 2:3. Матч проходил в Праге.

У Украины 0 очков после двух поединков, команда идет на последнем месте в группе. Следующий матч украинцы проведут против Грузии 11 октября.

Выступления Украины в Лиге наций

Стартовый поединок нового сезона Лиги наций сборная Украины провалила. В игре против Албании подопечные Сергея Реброва не продемонстрировали ни мастерства, ни характера, уступив со счетом 1:2. Особенно неудачно "сине-желтые" действовали в обороне. За что их и раскритиковал после матча главный тренер.

Видео дня

Ранее олимпийская сборная Украины по футболу проиграла свой третий матч в групповой части турнира и не вышла в плей-офф. Украинцы уступили команде из Аргентины при счете 0:2. На протяжении всей встречи украинская команда заметно уступала аргентинцам, что сказалось на голевой статистике матча.

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