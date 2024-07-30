Украинская команда проиграла два из трех матчей, хотя действительно сильный соперник был только один.

Олимпийская сборная Украины по футболу проиграла свой третий матч в групповой части турнира. Украинцы уступили команде из Аргентины при счете 0:2.

Поединок стартовал на стадионе "Парк Олимпик Лионнез" в городе Лион в 18:00 по киевскому времени. На протяжении всей встречи украинская команда заметно уступала аргентинцам, что сказалось на голевой статистике матча.

Первый гол был забит полузащитником аргентинцев Тьяго Альмадой на 47-й минуте матча. На 91-й минуте Клаудио Эчеверри воспользовался развалом украинской обороны и удвоил преимущество аргентинцев.

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Добавленные арбитром 7 минут к общему времени встречи уже ничего не решали для украинской команды. Заняв третье место в группе, она вылетает из турнира.

А в плей-офф олимпийского турнира по футболу выходят команды Аргентины и Марокко.

Напомним, что в первом туре группового этапа команда Руслана Ротаня уступила Ираку со счетом 1:2, а затем переиграла Марокко с результатом 2:1.

Другие выступления украинцев на Олимпиаде в Париже

Как писал УНИАН, фехтовальщица Ольга Харлан завоевала "бронзу" на Олимпиаде в Париже. Харлан вписала свое имя в историю, став первой украинской спортсменкой, которая выигрывала медали на четырех разных Олимпиадах в карьере.

Также мы рассказывали, что украинская дзюдоистка в весе до 57 килограммов Дарья Билодид закончила выступления на своих вторых Олимпийских играх. Она уступила представительнице Японии Харуки Фунакубо в 1/8 финала.

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