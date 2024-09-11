Главный тренер "сине-желтых" пока не собирается покидать свой пост.

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров пока не собирается покидать свой пост. Об этом он заявил на пресс-конференции после поражения "сине-желтой" команды от Чехии во втором туре Лиги наций.

"Нет, не ухожу. Пока не ухожу. Подождите немного", - сказал Ребров.

Он также ответил на вопрос, почему сборная Украины не играла так агрессивно, как соперник.

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"Да, Чехия дома действовала очень агрессивно. Но и мы пытались отбирать мяч, после пропущенного гола мы много прессинговали, сравняли счет благодаря прессингу и отбору. Я не могу сказать, что мы не были агрессивны. И во втором тайме мы старались все делать. Еще раз говорю, я благодарен игрокам, они сделали все. Если посчитать, сколько мы создали моментов, то этого хватило бы на несколько игр", - резюмировал тренер.

Выступление сборной Украины в Лиге наций - последние новости

Накануне сборная Украины по футболу проиграла команде Чехии в матче Лиги наций. Поединок завершился со счетом 2:3.

Ранее украинцы со счетом 1:2 уступила албанцам в номинально домашнем матче. Поэтому у "сине-желтых" пока 0 очков после двух поединков, команда идет на последнем месте в группе. Следующий матч украинцы проведут против Грузии 11 октября.

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