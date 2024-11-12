Ребров поделился, что на самом деле и тренерский штаб и футболисты сборной ждут возможности сыграть перед зрителями дома.

Европейские футбольные клубы категорически против, чтобы их украинские игроки ехали на тренировочные сборы в Украину.

Из-за этого национальной команде приходится организовывать подготовку к официальным матчам за границей, сказал в интервью YouTube-каналу "Пряма червона" главный тренер сборной Сергей Ребров. "С удовольствием хотел бы провести тренировочные сборы в Украине, но европейские клубы не отпускают наших легионеров сюда. Сейчас это невозможно", - отметил он.

Ребров поделился, что на самом деле и тренерский штаб и футболисты сборной ждут возможности не только тренироваться в Украине, но и сыграть перед зрителями дома.

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"Все игроки хотят играть в Украине для своих болельщиков. Я не могу сказать, что, если мы играем в Польше или Чехии, то там нет наших. Все болельщики – наши. Но когда ты играешь в Украине, это совсем другое дело, совсем другие эмоции. Мы все желаем и надеемся, что как можно скорее вернемся. Это будет не только прекрасно, но и важно для наших людей", – сказал Ребров.

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Украинец Андрей Шевченко вошел в Зал славы итальянского футбола. Шевченко вручили награду в категории "Иностранный игрок" на торжественной церемонии в Коверчано. Он поблагодарил болельщиков и своих бывших партнеров по "Милану" за поддержку.

Авторитетное интернет-издание GiveMeSport обнародовало рейтинг из 10 худших форвардов истории Английской премьер-лиги. В рейтинге нашлось место и для украинского футболиста.

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