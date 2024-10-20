Украинец не сыграет в матче 8-го тура АПЛ против "Ливерпуля".

Украинец Михаил Мудрик, который играет на позиции крайнего полузащитника, впервые в сезоне не попал в заявку "Челси".

В частности, он не сыграет в матче 8-го тура АПЛ против "Ливерпуля", пишет Суспільне. До этого с начала сезона украинский легионер каждую игру выходил на поле. Четыре раза Мудрик был включен в стартовый состав: трижды на матчи клуба в Лиге конференций и еще один - на игру Кубка лиги.

В этом сезоне на поле Мудрик отметился двумя ассистами за свою команду.

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Причину, по которой украинский футболист не был заявлен на игру, в клубе не уточнили.

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12 октября стало известно, что футбольный клуб "Челси" не намерен отпускать Михаила Мудрика в зимнее трансферное окно. ""Челси" не рассматривает вариант с уходом Михаила Мудрика в середине сезона, на постоянной основе или в аренду. Мудрик составляет серьезную конкуренцию Джейдону Санчо и имеет достаточно игровых минут в этом сезоне", - прокомментировал британский журналист Бен Джейкобс.

Журналист добавил, что главный тренер "Челси" Энцо Мареска постоянно требует от украинца улучшать навыки и до сих пор считает его важным игроком в команде.

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