В этом сезоне футболист сыграл лишь 61 минуту в пяти стартовых матчах Премьер-лиги Англии.

Украинский легионер английского футбольного клуба "Челси" Михаил Мудрик может скоро покинуть команду. В клубе его готовы отпустить во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщило издание Football Insider, ссылаясь на собственные источники.

По словам журналистов, подписание английского футболиста Джейдона Санчо привело к тому, что Мудрик теперь имеет меньше игрового времени.

В этом сезоне украинец сыграл лишь 61 минуту в пяти стартовых матчах Премьер-лиги Англии. В частности он отдал две результативные передачи: одну против "Серветта" в матче квалификации Лиги конференции, а вторую - против "Барроу" в Кубке Английской футбольной лиги.

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В прошлом сезоне Мудрик сыграл 41 матч во всех соревнованиях за "Челси", забив семь голов и отдав две голевые передачи. Сейчас лондонский клуб занимает пятое место в таблице английской Премьер-лиги после старта сезона.

Что известно о Михаиле Мудрике

Михаил Мудрик является игроком сборной Украины по футболу, а также левым вингером лондонского "Челси".

Также известно, что футболист играл за донецкий "Шахтер", где дебютировал 31 октября 2018 года. В частности Мудрика признали лучшим игроком "Шахтера" в ноябре и декабре 2021 года по результатам голосования болельщиков на официальном сайте клуба.

Уже 15 января 2023 года игрок подписал контракт с "Челси" до 2031 года, взяв 15 игровой номер. 2 октября 2023 года в матче против "Фулхэма" Мудрик забил свой дебютный гол за "Челси".

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