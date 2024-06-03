Новым главным тренером команды стал итальянец Энцо Мареска.

Новым тренером лондонского клуба, где играет украинский футболист Михаил Мудрик, стал итальянский специалист Энцо Мареска. Как говорится в официальном заявлении "Челси", 44-летний бывший наставник английского "Лестера" заменил арегентинца Маурисио Почеттино, который вывел команду в Лигу конференций.

Известно, что клуб подписал конктракт с Мареской до июня 2029 года с возможностью продления до 2030 года. За это "Лестер" получит 10 миллионов евро компенсации.

"Присоединиться к "Челси", одному из великих клубов мира, - мечта любого тренера. Вот почему я так рад этой возможности. Я с нетерпением жду возможности поработать с очень талантливой группой игроков и персоналом над созданием команды, которая продолжит традицию успеха клуба и заставит наших болельщиков гордиться", - прокомментировал свое назначение Мареска. Видео дня

Ранее Мареска работал в штабе Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити", а также в "Парме", "Вест Хэме" и "Севилье". Первый самостоятельный и успешный опыт итальянца был именно в "Лестере" в 2023 году. Тогда тренер вернул своих игроков в Премьер-лигу, выиграв Чемпионшип.

Последние новости футбола

Как ранее писал УНИАН, 1 июня "Реал" обыграл "Боруссию" и стал победителем Лиги Чемпионов. Мадридская команда в пятнадцатый раз стала победителем со счетом 2:0.

Украинский голкипер испанского футбольного клуба "Реал" Андрей Лунин этим летом сменит свою команду на другой гранд европейского футбола. Футболист договорился о переходе в "Манчестер Юнайтед".

Вас также могут заинтересовать новости: