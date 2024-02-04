Михаил Мудрик отличился голевой передачей в матче против "Вулверхэмптона".

В воскресенье, 4 февраля, состоялся поединок 23-го тура Английской Премьер-лиги, в котором "Челси" принимал "Вулверхэмптон".

Игра прошла на стадионе "Стэмфорд Бридж" и завершилась победой гостей.

Счет в игре был открыт на 19-й минуте - отличился полузащитник "Челси" Коул Палмер. На 22-й минуте "Вулверхэмптон" сравнял счет благодаря точному удару Матеуса Куньи. На 43-й минуте "волки" вышли вперед - гол в собственные ворота забил защитник "Челси" Аксель Дисаси.

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На 63-й минуте Матеус Кунья оформил дубль, увеличив преимущество гостей. На 82-й Кунья реализовал пенальти и довел счет до разгромного.

На 86-й минуте "Челси" удалось отыграть один гол - бразильский защитник Тьяго Силва забил с передачи Михаила Мудрика.

"Челси" - "Вулверхэмптон" - 2:4

Голы: Палмер, 19, Силва, 86 - Кунья, 22, 63, 82 пен, Дисаси, 43 аг

Отметим, что Михаил Мудрик начал матч на скамейке запасных. Он появился на поле на 72-й минуте, заменив Рахима Стерлинга. Статистический портал Sofascore оценил игру украинца в 6,9 балла.

"Вулверхэмптон" набрал 32 очка и поднялся на 10-е место в турнирной таблице АПЛ. "Челси" с 31 баллом занимает 11-ю позицию.

В следующем туре АПЛ "Челси" сыграет против "Кристал Пэлас", а "Вулверхэмптон" встретится с "Брентфордом".

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