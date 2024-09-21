Спортсмена ждет операция.

Украинский полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский получил тяжелую травму. Это произошло 21 сентября во время матча 5-го тура итальянской Серии А.

Как сообщает пресс-служба "Дженоа", во время матча "Венеция" – "Дженоа" (2:0) Малиновский получил ужасную травму правой лодыжки. У украинского футболиста вывих голеностопного сустава и перелом малоберцовой кости.

Отмечается, что уже завтра, 22 сентября, 31-летнего полузащитника ждет операция.

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Кто такой Руслан Малиновский

Руслан Малиновский – известный в Украине и за ее пределами полузащитник. Он выступает за национальную сборную Украины по футболу и играет за итальянский клуб "Дженоа".

В Украине Малиновский играл в донецком "Шахтере", также выступал за "Зарю" (Луганск).

В 2016 году Малиновский переехал в Бельгию, присоединившись к "Генку". Во время своего пребывания в клубе он помог "Генку" выиграть чемпионат Бельгии в сезоне 2018-2019, и его игру высоко оценили за его умение забивать дальние удары и отличное видение поля.

В 2019 году футболист перешел в итальянскую "Аталанту", где быстро стал важным игроком. В составе "Аталанты" Малиновский достиг больших успехов в Серии А, в частности помог клубу достичь места в Лиге чемпионов УЕФА, где команда демонстрировала впечатляющие результаты.

Сезон 2020-2021 стал особенно успешным для Малиновского – он стал лучшим ассистентом Серии А, сделав 12 голевых передач и забив несколько решающих голов.

В начале 2023 года Малиновский перешел в "Марсель" (Франция), но не смог полностью закрепиться в стартовом составе команды. В августе 2023 года он ушел в аренду в "Дженоа", где продолжил свои выступления в Серии А.

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