Британский журналист сообщил, что Мудрик составляет серьезную конкуренцию Джейдону Санчо.

Футбольный клуб "Челси" не намерен отпускать украинского нападающего Михаила Мудрика в зимнее трансферное окно. Об этом сообщил британский журналист Бен Джейкобс.

"Понятно, что "Челси" не рассматривает вариант с уходом Михаила Мудрика в середине сезона, на постоянной основе или в аренду. Мудрик составляет серьезную конкуренцию Джейдону Санчо и имеет достаточно игровых минут в этом сезоне", - заявил он.

По словам журналиста, главный тренер "Челси" Энцо Мареска постоянно требует от него улучшать свои навыки и до сих пор считает его важным игроком.

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Михаил Мудрик - последние новости

Ранее издание Football Insider сообщало, что украинский легионер английского футбольного клуба "Челси" Михаил Мудрик может вскоре покинуть команду. Тогда отмечалось, что "Челси" готов отпустить украинского футболиста во время зимнего трансферного окна. Тогда издание сообщало, что подписание английского футболиста Джейдона Санчо привело к тому, что Мудрик теперь имеет меньше игрового времени.

Также сообщалось, что 11 октября состоялся 3-й тур Лиги Наций, во время которого сборная Украины встретилась с Грузией и одержала победу. Во время игры Михаил Мудрик сместился в центр от левого угла штрафной площадки и низом ударил в ближний угол. Вратарь не смог отбить мяч, поэтому счет к концу первого тайма был 1:0 в пользу Украины.

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