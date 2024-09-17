Мудрик может покинуть клуб уже в зимнее трансферное окно 2025 года.

24-летний вингер "Челси" Михаил Мудрик может покинуть клуб уже в зимнее трансферное окно 2025 года. По информации Fichajes, Мудрик может стать одним из трех игроков, которых "Челси" планируют обменять на звездного форварда "Интера" Лаутаро Мартинеса.

Как пишет издание, "Интер" лишь недавно пролонгировал контракт с чемпионом, и поэтому вряд ли можно ожидать, что они повесят на него ценник меньше 100 миллионов евро.

"Челси", осознавая высокую цену нападающего, решил предложить альтернативу вместо того, чтобы платить полную сумму. Лондонский клуб может предложить на обмен трех игроков: Бенуа Бадиашиля, Карни Чуквуемеку и Михаила Мудрика в попытке убедить миланский "Интер" отпустить своего капитана.

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Сейчас Мудрик, который зарабатывает около 130 тысяч фунтов в неделю, разочаровывает руководство "Челси". Совет директоров клуба, понимая, что они не могут продолжать платить высокую зарплату игроку, который не оправдывает ожиданий, изучает варианты его ухода.

Мудрик провел в этом сезоне за "Челси" во всех турнирах четыре матча и отметился одним ассистом.

Новости футбола

Как сообщал УНИАН, сборная Украины уступила чехам в выездном поединке второго тура Лиги наций со счетом 2:3.

Стартовый поединок нового сезона Лиги наций сборная Украины тоже провалила. В игре против Албании подопечные Сергея Реброва не продемонстрировали ни мастерства, ни характера, уступив со счетом 1:2.

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