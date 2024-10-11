Матч с Грузией Украина "принимала" в польском городе Познань на "Стадионе Познань", 11 октября 2024 года.

В пятницу, 11 октября 2024 года, состоялся 3-й тур Лиги Наций, в ходе которого сборная Украины встретилась с Грузией и принесла фанатам долгожданную победу.

Грузины с первых минут старались неспешно держать мяч под своим контролем. А когда мяч переходил в ноги футболистов сборной Украины, они активно прессинговали. Вскоре у украинцев был перспективный штрафной удар, когда Кашия сбил Довбика с ног, однако вскоре на стадионе начались проблемы с освещением и матч пришлось приостановить.

Техническая неполадка длилась недолго. Команды вернулись на поле и уже через 20 минут, когда Кочорашвили поскользнулся и потерял мяч на своей половине поля, Мудрик сместился в центр от левого угла штрафной и низом ударил в ближний угол. Вратарь не смог спасти свои ворота, поэтому счет к концу первого тайма был 1:0 в пользу Украины.

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Второй тайм начался со стремительную контратаки Украины, которая закончилась тем, что Довбик потерял мяч в углу штрафной. А потом у наших ворот произошел первый особо опасный момент — Микаутадзе на входе в штрафную пробил рядом со стойкой после того, как умело обыграл Забарного.

Буквально через несколько минут украинцы тоже ответили ударом по воротам противника — Мудрик сыграл на подборе перед штрафной, но Мамардашвили в прыжке потянул его удар. По статистике к концу матча у Грузии было 4 удара в ворота, тогда как у Украины всего 2. Владение мяча было на пользу противника - 58% против 42 процентов.

Под конец матча, на 89 минуте Давиташвили смог отправить мяч в ворота сборной Украины, однако до этого был зафиксирован офсайд. В результате украинские футболисты смогли удержать преимущество и получить первые 3 очка за последние три матча в групповом этапе. Впереди еще одна игра с Чехией, 14 октября.

После трех матчев Грузия находится на первой позиции — 3 матча, 2 победы, 1 поражение (6 очков в сумме). Далее следует Чехия с такими же показателями. Албания разместилась на третьей позиции - с одной победой и двумя поражениями. Украина находится в самом конце.

Лига Наций. В1. 3-й тур.

Украина – Грузия – 1:0

Гол: Мудрик (35)

Предупреждения: Матвиенко (29), Калюжный (45+5), Конопля (76) – Кашия (11), Двали (39), Кочорашвили (63), Шенгелия (69)

Украина: Трубин, Матвиенко, Таловеров, Забарный, Конопля, Мудрик (Назаренко, 86), Гуцуляк (Зубков, 75), Калюжный (Крыськив, 90+1), Шапаренко, Судаков (Сваток, 90+1), Довбик (Яремчук, 75).

Грузия: Мамардашвили, Лочешвили (Шенгелия, 60), Гвелесиани (Зивзовадзе, 82), Двали, Какабадзе, Кашия, Чакветадзе, Кочорашвили (Давиташвили, 71), Китеишвили, Микаутадзе, Кварацхелия.

Лига Наций УЕФА 2024/2025

УНИАН сообщает, что продолжается групповой этап Лиги Наций УЕФА 2024/2025. Сборная Украины начала выступление на этом турнире совсем не так, как ожидали фанаты. В первом матче наша команда встретилась с Албанией и сенсационно проиграла со счетом 1:2. После этого, казалось бы, подопечные тренера сборной Украины Сергея Реброва должны были собраться и показать мастерство против Чехии. Однако и в этом матче не удалось победить — 2:3 в пользу противника.

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