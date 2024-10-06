В матче за третье место "сине-желтые" разгромили французов.

Сборная Украины по футзалу завоевала бронзовые награды Чемпионата мира-2024, который завершается в Ташкенте. В матче за третье место "сине-желтые" разгромили команду Франции.

Первый тайм проходил при равной борьбе, впрочем, на 10-минуте Чернявский нашел брешь в обороне французов.

Во втором тайме подопечные Александра Косенко продолжили доминировать и удвоили преимущество, впрочем, за считанные минуты пропустили в собственные ворота.

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В дальнейшем же преимущество украинцев лишь материализовывалось в забитые голы. В итоге - разгромная победа наших футзалистов со счетом 7:1.

Таким образом, сборная Украины по футзалу впервые в истории стала обладателем бронзовых наград чемпионатов мира. Предыдущее достижение датируется 1996-м годом - тогда "сине-желтые" стали четвертыми.

Сборная Украины по футзалу на Чемпионате мира-2024

Сборная Украины со счетом 2:3 уступила Бразилии в полуфинале Чемпионата мира по футзалу. Украина уже второй раз в своей истории стала полуфиналистом Мундиаля. Впервые ей это удалось аж в 1996 году, тогда наша сборная заняла 4 итоговое место, проиграв полуфинал и матч за бронзовые награды.

Также УНИАН сообщал, что 29 сентября украинская сборная по футзалу победила Венесуэлу и впервые за 28 лет вышла в полуфинал Чемпионата мира.

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