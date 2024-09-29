Украинцы победили сборную Венесуэлы со счетом 9:4

Украинская сборная по футзалу победила Венесуэлу и впервые за 28 лет вышла в полуфинал Чемпионата мира.

Матч четвертьфинала чемпионата мира по футзалу состоялся в Ташкенте на "Хумо Арене", сборные Украины и Венесуэлы соревновались за путевку в полуфинал. Поединок завершился победой украинцев со счетом 9:4.

Голы за сборную Украины: Даниил Абакшин (5, 16,18), Петр Шотурма (14), Назар Швед (20), Ростислав Семенченко (21), Александр Сухов (27), Игорь Чернявский (32), Николай Микитюк (38)

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Голы Венесуэлы: Милтон Франсия (6), Хесус Виамонте (16), Альфредо Видаль (17), Рафаэль Морильо (30)

Интересно, что один из голов - на счету голкипера Александра Сухова.

Украина уже второй раз в своей истории стала полуфиналистом чемпионата мира по футзалу. Впервые ей это удалось аж в 1996 году, тогда наша сборная заняла 4 итоговое место, проиграв полуфинал и матч за бронзовые награды.

В полуфинале Украина сыграет против сборной Бразилии, которая в четвертьфинале одолела команду Марокко (3:1). Поединок 1/2 финала состоится 2 октября в Ташкенте, начало в 18:00 по киевскому времени.

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