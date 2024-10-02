Поединок состоялся в Ташкенте, Узбекистан.

Сборная Украины проиграла сборной Бразилии в полуфинале Чемпионата мира по футзалу со счетом 2:3 и сыграет в матче за третье место.

На 18-й минуте Чернявский сместился от левого края и пробил в ближний угол, открыв счет в матче. Однако, на старте второй половины украинцы в течение двух минут пропустили дважды. Диего прорвался флангом и прострелил, а Семенченко срезал мяч в свои ворота, После этого он на 23-й минуте со второй попытки пробил Сухова.

На 29-й минуте счет в матче сравнял Корсун, который в быстрой контратаке замкнул передачу Абакшина. На 36-й минуте матча Мельник нарушил правила и за фол, которым стал шестым командным, был назначен пенальти. Диего мощным ударом "прошил" нашего голкипера.

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Чемпионат мира-2024, 1/2 финала

Украина – Бразилия – 2:3

Голы: Чернявский, 17:03, Корсун, 28:56 - Семенченко, 20:36 (автогол), Диего, 22:00, 35:50 (пенальти)

За бронзу украинцы поборются с командой, которая проиграет в матче Франция - Аргентина. Матч за третье место состоится 6 октября.

Украина уже второй раз в своей истории стала полуфиналистом чемпионата мира по футзалу. Впервые ей это удалось аж в 1996 году, тогда наша сборная заняла 4 итоговое место, проиграв полуфинал и матч за бронзовые награды.

Выступление сборной Украины на Чемпионате мира по футзалу

29 сентября украинская сборная по футзалу победила Венесуэлу и впервые за 28 лет вышла в полуфинал Чемпионата мира.

Матч четвертьфинала чемпионата мира по футзалу состоялся в Ташкенте на "Хумо Арене", сборные Украины и Венесуэлы соревновались за путевку в полуфинал. Поединок завершился победой украинцев со счетом 9:4.

Голы за сборную Украины забивали: Даниил Абакшин (5, 16,18), Петр Шотурма (14), Назар Швед (20), Ростислав Семенченко (21), Александр Сухов (27), Игорь Чернявский (32), Николай Микитюк (38).

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