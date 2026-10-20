Монфис досрочно завершил теннисную карьеру: СМИ раскрыли причину

О том, что решение было неожиданным, свидетельствуют и запланированные соревнования, которые теперь автоматически отменены.

Французский теннисист Гаэль Монфис неожиданно объявил о завершении профессиональной карьеры из-за развода с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной.

Как сообщило издание L'Equipe, сезон-2026 стал последним в карьере 40-летнего спортсмена. В этом месяце он официально получил статус игрока, завершившего выступления, что подтвердили в Международном агентстве по честности в теннисе.

О том, что решение было неожиданным, свидетельствуют и запланированные соревнования, которые теперь автоматически отменены. В частности, Монфис должен был попрощаться с карьерой во время выступлений на турнире в Лионе и парижском "Мастерсе".

Видео дня

Как отметило издание L'Equipe, решение француза досрочно завершить карьеру было обусловлено разводом со Свитолиной. Запланированные соревнования он решил отменить, чтобы избежать огласки на фоне разрыва отношений с украинской теннисисткой.

Расставание Свитолиной и Монфиса

Как сообщал УНИАН, 19 октября о разводе с Монфисом Свитолина объявила в Instagram.

После двух лет отношений Элина Свитолина и Гаэль Монфис поженились 16 июля 2021 года в Женеве. В октябре 2022 года у пары родилась дочь, которую назвали Скай.

В 2019 году спортсменка привозила Монфиса в Украину. Они посещали Киев и Одессу.

В 2026 году Свитолина и Монфис впервые в карьере провели в паре официальный турнир: сыграли в смешанных парах на Открытом чемпионате США, дойдя до полуфинала.

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