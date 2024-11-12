В топ-10 попал и украинский игрок.

Авторитетное интернет-издание GiveMeSport обнародовало рейтинг из 10 худших форвардов истории Английской премьер-лиги (АПЛ).

Так, худшим нападающим в истории АПЛ признан воспитанник школы "Арсенала" и игрок "Кристал Пэлас" Яя Саного. Подавляющее большинство из своего 21 матча Яя провел в "Кристал Пэлас" и во всех этих играх он не сумел отличиться ни одним результатом.

На втором месте Джози Алтидор, которого сначала за 9 млн фунтов стерлингов купил "Сандерленд". Затем он поиграл еще и за "Халл Сити". Его статистика в Англии впечатляющая: 2 гола и 8 ассистов в 70 матчах чемпионата.

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Первую тройку рейтинга закрыл бывший игрок "Челси", "Уигана" и "Блэкберна" Франко Ди Санто. В 122 матчах аргентинец, которого даже сравнивали с Диего Марадоной, отметился лишь 14 забитыми мячами и 9 голевыми передачами.

В рейтинге нашлось место и для украинского футболиста. На 6 строчку аналитики издания поставили Андрея Воронина, который в "Ливерпуле" отметился 5 голами и 3 голевыми передачами в 27 матчах.

В общем топ-10 худших нападающих в истории АПЛ выглядит так:

1. Яя Саного ("Арсенал", "Кристал Пэлас")

2. Джози Алтидор ("Сандерленд", "Халл Сити")

3. Франко Ди Санто ("Челси", "Уиган", "Блэкберн")

4. Жо ("Ман Сити", "Эвертон")

5. Фрэнсис Джефферс ("Арсенал", "Эвертон", "Чарльтон", "Блэкберн")

6. Андрей Воронин ("Ливерпуль")

7. Мидо ("Тоттенхэм", "Уиган", "Вест Хэм")

8. Роберто Сольдадо ("Тоттенхэм")

9. Афонсо Алвеш ("Миддлсбро")

10. Радамель Фалькао ("Ман Юнайтед", "Челси").

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