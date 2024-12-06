Рейтинг возглавил легендарный хавбек испанской "Барселоны", чемпион мира и двукратный обладатель Кубка Европы.

Лучшим футбольным полузащитником XXI века является испанец Хави, согласно новому рейтингу, обнародованному британским спортивным порталом GiveMeSport.

По мнению аналитиков, легендарный хавбек испанской "Барселоны", чемпион мира и двукратный обладатель Кубка Европы в составе сборной Испании сейчас является лучшим в своем амплуа.

Вторую позицию занял обладатель Золотого мяча 2018 года, полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич - обладатель Золотого мяча 2018. Третье место эксперты отдали еще одному испанцу Андресу Иньести. Далее расположились немец Тони Кроос и бельгиец Кевин де Брейне.

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В топ-10 лучших полузащитников XXI века также вошли Бастиан Швайнштайгер (Германия), Фрэнк Лэмпард и Стивен Джеррард (оба - Англия), Н'Голо Канте (Франция) и Андреа Пирло (Италия).

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Как сообщал УНИАН, киевское "Динамо" в пятый раз подряд проиграло в Лиге Европы. 28 ноября "бело-синие" в немецком Гамбурге со счетом 1:2 уступили чешской "Виктории Пльзень".

Днем ранее донецкий "Шахтер" драматично у ступил в Лиге чемпионов. В матче 5-го тура основного раунда горняки проиграли нидерландскому ПСВ со счетом 2:3.

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