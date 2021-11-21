"Барселона" в поединке 14-го тура чемпионата Испании обыграла "Эспаньол" со счетом 1:0. Это был дебютный матч для главного тренера "Барсы" Хави во главе родного для него клуба.
Нападающий "блаугранас" Мемфис Депай реализовал на 48-й минуте пенальти и принес три очка своей команде.
"Барселона" прервала серию из 4-х матчей без побед в Ла Лиге. Также отметим, что сразу 8 собственных воспитанников "Барсы" появилось на поле в этой принципиальной игре - дерби Каталонии.
"Барселона" - "Эспаньол" - 1:0
Гол: Депай, 48 (с пенальти)
"Барселона": тер Штеген, Мингеса (Араухо, 88), Пике, Эрик Гарсия, Альба, Нико Гонсалес (Демир, 88), Бускетс (Пуч, 78), де Йонг, Ахомач (Эззальзули, 46), Депай, Гави (Коутиньо, 70)
"Эспаньол": Диего Лопес, Видаль, Серхи Гомес, Кабрера, Педроса, Давид Лопес (Морланес, 56), Ембарба (Ву Лей, 78), Эррера (Димата, 78), Дардер (Морон, 90+4), Пуадо (Меламед, 56), де Томас
Видео обзор матча
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Чемпионат Испании: ситуация в турнирной таблице
- "Севилья" и "Реал Сосьедад" возглавляют турнирную таблицу Ла Лиги - у них по 28 баллов. Мадридский "Реал" имеет матч в запасе и у них 27 очков.
- "Атлетико" - 26 очков и четвертое место. У "Бетиса" - 21 очко и он пятый.
- У "Барселоны" шестая позиция с 20 зачетными пунктами.
- "Эспаньол" имеет 17 очков и расположен на 11-й строчке.