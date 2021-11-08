Экс-полузащитник команды Хави вернулся на "Камп Ноу" в новом амплуа.

Новый главный тренер "Барселоны" Хави был официально представлен болельщикам каталонского клуба.

Презентация прошла на стадионе "Камп Ноу". Хави появился перед болельщиками в сопровождении президента "Барселоны" Жоана Лапорты.

"Я действительно благодарен клубу, всем фанатам, это невероятно. Могу сказать одну вещь: мы лучший клуб в мире, и мы будем работать, чтобы выиграть множество трофеев", - сказал Хави болельщикам, которые скандировали его имя.

Также 41-летний тренер и Лапота подписали контракт и спели вместе с фанатами.

Видео опубликовал Twitter "Барселоны".

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Напомним, Хави сменил на посту главного тренера "Барселоны" Рональда Кумана. До прихода Хави роль исполняющего обязанности главного тренера исполнял Серхи Бархуан.

В качестве игрока за "Барселону" Хави выступал с 1998 по 2015 годы. Он сыграл за команду 767 матчей.

Хави: карьера тренера

Легендарный полузащитник завершал карьеру игрока в Катаре и там же начал тренерскую карьеру. В 2019 году он возглавил клуб "Аль-Садд".

Хави удалось привести команду к титулу чемпиона Катара в сезоне 2020-2021. Кроме того, команда дважды выигрывала Кубок наследного принца Катара, дважды Кубок эмира Катара, а также по разу Кубок шейха Яссима и Кубок звезд Катара.

Хави был признан лучшим тренером сезона 2020-2021 в Катаре.

Автор: Антон Дударь